LAV ha trovato un luogo sicuro dove portare JJ4 ed evitarle così l’uccisione (Di venerdì 14 aprile 2023) Alessandro Nunziati L’Ispra ha dato il suo benestare all’abbattimento di MJ5, mentre si attende una decisione analoga da parte delle autorità per… L'articolo proviene da Quilink. Leggi su quilink (Di venerdì 14 aprile 2023) Alessandro Nunziati L’Ispra ha dato il suo benestare all’abbattimento di MJ5, mentre si attende una decisione analoga da parte delle autorità per… L'articolo proviene da Quilink.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : La LAV ha presentato proposta formale per impedire l’abbattimento dell’orsa responsabile dell'uccisione del runner… - rosydesimone1 : RT @silvias_72: LAV ha trovato un rifugio sicuro per l’orsa JJ4. L’abbattimento non ha più scusanti, se mai ce ne fossero state.. #trentino… - Alesa2022 : RT @laura99164560: La Lav ha trovato un rifugio per l'orsa che ha ucciso il runner in Trentino: «Non è necessario abbatterla» FUGATTI DIMET… - LuciaAgostini2 : RT @laura99164560: La Lav ha trovato un rifugio per l'orsa che ha ucciso il runner in Trentino: «Non è necessario abbatterla» FUGATTI DIMET… - LuciaAgostini2 : RT @kingoftheheart: Notizia dell'ultima ora... L'orsa JJ4 non verrà abbattuta. La LAV ha trovato un rifugio dove potrà sistemarsi tranquill… -