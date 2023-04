L’autismo non ferma Carlotta: la storia della 23enne di Ostia con la passione per la musica e lo sport (FOTO) (Di venerdì 14 aprile 2023) La storia di Carlotta tocca il cuore. È fatta di sacrifici, ma anche di un grande amore, quello di una mamma Sabrina che, come tutte, ha cercato di dare il meglio alla sua bambina, anche quando la vita sembrava dirle che non era possibile. Una lotta condotta giorno per giorno, con determinazione e grande impegno, soprattutto da parte di Carlotta che circondata da calore umano e una grande forza è stata capace di raggiungere obiettivi importanti, insperati, puntando sulle sue qualità, sui suoi interessi. Una storia a lieto fine, raccontata dalla mamma della 23enne di Ostia, capace di ottenere grandi risultati nonostante la sua fragilità. La mamma di Carlotta racconta la storia della sua bambina “Quando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 aprile 2023) Laditocca il cuore. È fatta di sacrifici, ma anche di un grande amore, quello di una mamma Sabrina che, come tutte, ha cercato di dare il meglio alla sua bambina, anche quando la vita sembrava dirle che non era possibile. Una lotta condotta giorno per giorno, con determinazione e grande impegno, soprattutto da parte diche circondata da calore umano e una grande forza è stata capace di raggiungere obiettivi importanti, insperati, puntando sulle sue qualità, sui suoi interessi. Unaa lieto fine, raccontata dalla mammadi, capace di ottenere grandi risultati nonostante la sua fragilità. La mamma diracconta lasua bambina “Quando ...

