Lautaro Martinez | batterie da ricaricare | Inter-Monza a riposo

(Di venerdì 14 aprile 2023) La stanchezza di, protagonista della prima parte della stagione dell’e reduce dalla vittoria del Mondiale, sta inevitabilmente impattando le sue prestazioni in questo momento delicato. Contro ildovrebbe restare a, per cercare dile. SCARICO – Scelte sbagliate, poca lucidità, mancanza di gol., dopo il rigore sbagliato contro lo Spezia, è entrato totalmente in una spirale negativa. Frutto anche della stanchezza che sta uscendo proprio ora, nel periodo più delicato e importante per l’di Simone Inzaghi. L’argentino ha trascinato l’attacco della squadra nella prima parte di stagione, mettendo a segno un totale di 14 gol in campionato. Ora però ...

L'alternativa è il partner d'attacco, in lavagna a 2.22 su StarCasinò Bet e 2.25 con Snai. Il Monza si affida invece alla fisicità di Petagna, la cui rete vale 6.00 con Sisal e 7.00 ...è attualmente a quota 14 reti in campionato (l'ultima il 5 marzo contro il Lecce), vicinissimo a raggiungere le 15 marcature per la terza stagione consecutiva: l'argentino a segno si ...Non è però l'unico intreccio fra queste società che in passato hanno parlato anche di(oggi c'è Lewandowski e l'argentino non è fra i cedibili), ma anche di Sergi Roberto o ...

Nessuna vittoria nelle ultime quattro gare: così l'Inter è scivolata rapidamente dal secondo al quinto posto in classifica, addirittura fuori dalla zona Champions. La sfida di San Siro contro il Monza ...Prevale anche il Goal a 1,76, contro il No Goal a 1,95. Lautaro Martinez è attualmente a quota 14 reti in campionato (l’ultima il 5 marzo contro il Lecce), vicinissimo a raggiungere le 15 marcature ...