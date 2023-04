Latina, uomo ucciso a colpi fucile in vivaio a Sabaudia: fermato un 33enne (Di venerdì 14 aprile 2023) Latina, 14 apr. (Adnkronos) - Un uomo di 33 anni è stato fermato dai Carabinieri del comando provinciale di Latina perché ritenuto responsabile dell'omicidio a colpi di fucile di un 31enne avvenuto ieri in un vivaio a Sabaudia, in provincia di Latina. Le accuse nei suoi confronti sono omicidio aggravato e alterazione di arma comune da sparo. Le indagini sono state svolte dai carabinieri del Nucleo investigativo sotto la direzione della procura pontina. Al 33enne si è arrivati attraverso la visione degli impianti di videosorveglianza, alcune testimonianze e accertamenti tecnico scientifici. Il fermato avrebbe utilizzato un'arma modificata. Tra le ipotesi più accreditate quella del movente passionale. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023), 14 apr. (Adnkronos) - Undi 33 anni è statodai Carabinieri del comando provinciale diperché ritenuto responsabile dell'omicidio adidi un 31enne avvenuto ieri in un, in provincia di. Le accuse nei suoi confronti sono omicidio aggravato e alterazione di arma comune da sparo. Le indagini sono state svolte dai carabinieri del Nucleo investigativo sotto la direzione della procura pontina. Alsi è arrivati attraverso la visione degli impianti di videosorveglianza, alcune testimonianze e accertamenti tecnico scientifici. Ilavrebbe utilizzato un'arma modificata. Tra le ipotesi più accreditate quella del movente passionale.

