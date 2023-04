Latina / Progetto “Appia Regina Viarum”, giovedì 20 aprile la presentazione (Di venerdì 14 aprile 2023) Latina – Nuovo passo avanti per il Progetto ‘Appia Regina Viarum’, iniziativa con la quale il Ministero della Cultura ha individuato la storica via di comunicazione quale candidata a patrimonio mondiale dell’Unesco per il 2024. Al Progetto hanno aderito nei mesi scorsi Comuni di Cisterna, Latina, Norma, Sermoneta, Sezze, Pontinia, Terracina, Monte San Biagio, Fondi, L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di venerdì 14 aprile 2023)– Nuovo passo avanti per il’, iniziativa con la quale il Ministero della Cultura ha individuato la storica via di comunicazione quale candidata a patrimonio mondiale dell’Unesco per il 2024. Alhanno aderito nei mesi scorsi Comuni di Cisterna,, Norma, Sermoneta, Sezze, Pontinia, Terracina, Monte San Biagio, Fondi, L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Latina / Progetto “Appia Regina Viarum”, giovedì 20 aprile la presentazione - MariaDellaMoni6 : ma non per acquistare le nostre aziende”, ha dichiarato. Si tratta dell’ennesima manovra destinata ad indispettire… - Latina_Oggi : Celentano con la destra unita: dobbiamo vincere al primo turno La candidata con i 6 dirigenti delle liste: il nostr… - News_24it : LATINA – “Lo stato in cui versano le autolinee di Latina è inaccettabile. Un bel “biglietto da visita” per chi arri… - Latina_Oggi : Vulcano lascia il centrodestra e passa con i civici e Luana Caporaso Il candidato sindaco del 2018 da avversario ad… -