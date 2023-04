Latina / M5S Latina conferma adesione alla coalizione di centro sinistra a sostegno di Coletta sindaco (Di venerdì 14 aprile 2023) Latina – “Dopo un confronto con il candidato sindaco Damiano Coletta, tenutosi alla presenza anche del nostro neoeletto consigliere regionale Adriano Zuccalà, ex sindaco di Pomezia , il gruppo M5S Latina conferma la sua adesione alla coalizione di centro sinistra a sostegno di Damiano Coletta sindaco” – è l’annuncio, contenuto in una nota, di Maria Grazia L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di venerdì 14 aprile 2023)– “Dopo un confronto con il candidatoDamiano, tenutosipresenza anche del nostro neoeletto consigliere regionale Adriano Zuccalà, exdi Pomezia , il gruppo M5Sla suadidi Damiano” – è l’annuncio, contenuto in una nota, di Maria Grazia L'articolo Temporeale Quotidiano.

