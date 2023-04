(Di venerdì 14 aprile 2023) Suoi racconti sono apparsi in varie antologie e sulla 'Gazzetta di Parma'. Attualmente lavora al 'Corriere Fiorentino', dorso regionale del 'Corriere della Sera', e collabora con 'La Lettura'. Grey ...

Bestseller di Amazon 'L'anno capovolto' di Simone Innocenti diventerà un film. I diritti del libro sono stato opzionati infatti per il cinema da Grey Ladder Productions, come annuncia Edizioni Atlantide.

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - 'L’anno capovolto' di Simone Innocenti diventerà un film. I diritti del libro sono stato opzionati infatti per il ...Un'opera letteraria di un giornalista nato e cresciuto a Montelupo Fiorentino potrebbe diventare un film per il cinema. La casa editrice Atlantide è ...