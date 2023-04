Lanciò uova contro re Carlo, colpevole lo studente Patrick Thelwell (Di venerdì 14 aprile 2023) Non si arriva a invocare la lesa maestà, ma la colpevolezza c'è: il 23enne è stato giudicato colpevole di comportamento minaccioso per aver lanciato, lo scorso novembre, almeno cinque uova contro re Carlo III e la regina Camilla in visita a York Leggi su vanityfair (Di venerdì 14 aprile 2023) Non si arriva a invocare la lesa maestà, ma lazza c'è: il 23enne è stato giudicatodi comportamento minaccioso per aver lanciato, lo scorso novembre, almeno cinquereIII e la regina Camilla in visita a York

