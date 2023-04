Lancio Esa riuscito a Kourou, Juice in viaggio verso Giove (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo il rinvio di 24 ore a causa delle condizioni meteo, la missione Juice è ufficialmente partita. Destinazione: le lune ghiacciate di Giove. Il razzo Ariane 5 è stato lanciato con successo dallo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Dopo il rinvio di 24 ore a causa delle condizioni meteo, la missioneè ufficialmente partita. Destinazione: le lune ghiacciate di. Il razzo Ariane 5 è stato lanciato con successo dallo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreabettini : Operatori al lavoro nella sala di controllo dello @EuropeSpacePort di #Kourou. Il conto alla rovescia per il lancio… - andreabettini : Solo luci verdi per ora per @ESA_JUICE . Meno di tre ore al lancio verso Giove - ESA_Italia : È giunto di nuovo il momento del cambio turno. Il Blue Team ha lasciato il posto al Red Team che seguirà il veicolo… - Focus_it : Per Giove! Il razzo Ariane 5, con a bordo la sonda #Juice dell'Esa, diretta verso Giove, si è staccato regolarmente… - armando_cirillo : RT @andreabettini: Un lancio emozionantissimo! #GoJUICE! -