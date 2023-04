Lancio di uova contro Re Carlo e Camilla, studente di 23 anni colpevole di 'comportamento minaccioso' (Di venerdì 14 aprile 2023) È stato giudicato colpevole di 'comportamento minaccioso' lo studente 23enne Patrick Thelwell che lo scorso novembre aveva lanciato 'almeno cinque uova ' contro re Carlo III e la regina Camilla ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 aprile 2023) È stato giudicatodi '' lo23enne Patrick Thelwell che lo scorso novembre aveva lanciato 'almeno cinquereIII e la regina...

