L’amico di Julia Ituma e quell’ultima telefonata che lo aveva allarmato Lui alle amiche | «Non riesco più a contattarla | sono preoccupato | non era tranquilla»

La sera prima della sua morte, Julia Ituma aveva parlato al telefono con un ragazzo di Novara, secondo quanto emerso dal registro delle chiamate del suo telefono. Si tratterebbe di un compagno di scuola, conosciuto al liceo privato. La telefonata sarebbe durata diversi minuti dopo i quali il ragazzo aveva cominciato a preoccuparsi per come aveva sentito l'amica, come riporta il Corriere della Sera. Così ha provato a rimettersi in contatto con lei, ma nonostante i diversi tentativi, non ci è più riuscito. Finché non ha scritto alle compagne di squadra con dei messaggi sui social. Il ragazzo avrebbe inviato un messaggio privato ad alcune giocatrici, tra le quali Varela Gomez, chiedendo notizie di Julia Ituma. Chiedeva quindi un aiuto ...

