L’amico dell’ultima telefonata a Julia Ituma e il messaggio alle compagne | «Sono preoccupato | non è tranquilla»

Il compagno di scuola con cui la pallavolista diciottenne era al telefono nella notte della tragedia ha contattato con messaggi diretti sui social alcune compagne di squadra, tra cui Lucia Varela Gomez in stanza con Julia. I messaggi sono stati letti solo all'alba

