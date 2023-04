L’amico dell’ultima telefonata a Julia Ituma e il messaggio alle compagne: «Sono preoccupato, non è tranquilla» (Di venerdì 14 aprile 2023) Il compagno di scuola con cui la pallavolista diciottenne era al telefono nella notte della tragedia ha contattato con messaggi diretti sui social alcune compagne di squadra, tra cui Lucia Varela Gomez in stanza con Julia. I messaggi Sono stati letti solo all’alba Leggi su corriere (Di venerdì 14 aprile 2023) Il compagno di scuola con cui la pallavolista diciottenne era al telefono nella notte della tragedia ha contattato con messaggi diretti sui social alcunedi squadra, tra cui Lucia Varela Gomez in stanza con. I messaggistati letti solo all’alba

