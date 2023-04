Lamborghini Urus S 2023 sulle strade di Taormina (Di venerdì 14 aprile 2023) Lamborghini Urus S sulle strade di Taormina, il super Suv in versione GT si mostra nella sua bellezza I clienti Lamborghini provenienti da tutta Europa e dal Medio Oriente hanno percorso più di 160 km ... Leggi su motori.quotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023)di, il super Suv in versione GT si mostra nella sua bellezza I clientiprovenienti da tutta Europa e dal Medio Oriente hanno percorso più di 160 km ...

Lamborghini Urus S sulle strade di Taormina

Lamborghini Urus S sulle strade di Taormina, il super Suv in versione GT si mostra nella sua bellezza. I clienti Lamborghini provenienti da tutta Europa e dal Medio Oriente hanno percorso più di 160 km.

Lamborghini Urus S è l'ultima versione del SUV del Toro ad essere stata presentata lo scorso mese di settembre. Questa vettura, che in Italia parte da un prezzo di circa 235.000 euro.

Dalle seduzioni di Taormina ai paesaggi mozzafiato dell'Etna, clienti Lamborghini provenienti da tutta Europa e dal Medio Oriente hanno avuto l'opportunità di toccare con mano la Lamborghini Urus S in un tour che la casa di Sant'Agata Bolognese ha organizzato nella cultura e nell'ospitalità della Sicilia, per la terza edizione di Esperienza Terra.

Con Lamborghini Urus S alla scoperta delle terre siciliane immergendosi nella cultura e nell'ospitalità di Taormina, scoprendo i pendii dell'Etna e godendo dell'accoglienza siciliana che ha accompagnato tutte le fasi della quarta edizione di Esperienza Terra.