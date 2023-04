Lady Gaga, Biden punta anche su di lei per le presidenziali del 2024 (Di venerdì 14 aprile 2023) Sarà la pop star Lady Gaga, assieme al produttore Bruce Cohen, a guidare il Comitato delle arti e discipline umanistiche che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha riattivato. La collaborazione dell’artista con il numero uno della Casa Bianca data almeno dal momento dell’insediamento di Biden, con la cerimonia al campidoglio del gennaio 2021. Creato da Ronald Reagan nel 1982, allo scopo di valorizzare l’arte e le questioni umanitarie in America e non solo, fu Donald Trump a seppellire il Comitato che adesso torna sulla scena. Così Joe Biden, l’attuale inquilino della Casa Bianca, ha nominato Lady Gaga alla guida di questo ente. Lady Gaga canta all’Inauguration Day di Biden il 20 gennaio 2021. Foto Twitter ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 14 aprile 2023) Sarà la pop star, assieme al produttore Bruce Cohen, a guidare il Comitato delle arti e discipline umanistiche che il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha riattivato. La collaborazione dell’artista con il numero uno della Casa Bianca data almeno dal momento dell’insediamento di, con la cerimonia al campidoglio del gennaio 2021. Creato da Ronald Reagan nel 1982, allo scopo di valorizzare l’arte e le questioni umanitarie in America e non solo, fu Donald Trump a seppellire il Comitato che adesso torna sulla scena. Così Joe, l’attuale inquilino della Casa Bianca, ha nominatoalla guida di questo ente.canta all’Inauguration Day diil 20 gennaio 2021. Foto Twitter ...

