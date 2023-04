Ladro ruba a scuola la bici a una bimba. La mamma lancia appello: “Aiutatemi a ritrovarla” (Di venerdì 14 aprile 2023) bici rubata a scuola ad una piccola alunna. Accade un istituto scolastico a Pordenone. Così come segnala Il Gazzettino, le immagini acquisite dalle telecamere di sorveglianza chiaramente mostrano l'avvenuto furto della bicicletta di proprietà della bambina. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 aprile 2023)ta aad una piccola alunna. Accade un istituto scolastico a Pordenone. Così come segnala Il Gazzettino, le immagini acquisite dalle telecamere di sorveglianza chiaramente mostrano l'avvenuto furto dellacletta di proprietà della bambina. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Ladro ruba a scuola la bici a una bimba. La mamma lancia appello: “Aiutatemi a ritrovarla” - isNews_it : Ruba una macchina e provoca un incidente: si cerca il ladro - Latina_Oggi : Disattiva l’allarme e ruba nelle auto in sosta Ladro in azione nel cuore della notte in via Giovanni Paisiello. Pre… - NestolaEdoardo : @MarcoRusso77 @Andreeew0999 @capuanogio Vabbe, ora questo per pararsi il culo fa l'esempio del ladro che ruba e qua… - fariha_adim : RT @anima_brigante: 'Fai sempre così, ogni volta che sei preoccupato per qualcosa tiri su il dolce vita!Quando menti diventi un bambino, pr… -