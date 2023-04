Ladre in azione a Fontana di Trevi | forzano la porta di un condominio | bloccate dai Carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 aprile 2023) Raffica di furti nella Capitale in questi giorni di feste. Da San Lorenzo adi, molti quartieri sono stati il campo d’dei ladri. Nel corso dei quotidiani controlli del territorio, infatti, idel Gruppo di Roma hanno arrestato 8 persone gravemente indiziate del reato di furto aggravato. Roma, un centurione si spoglia e nuota nelladiper la gloria sui sociallaed entrano in undiDidella Stdi Roma San Lorenzo in Lucina hanno notato due giovani donne mentre entravano all’interno di unnei pressi didi ...