Lacrime di Piombo testo e significato della nuova canzone di Blanco (Di venerdì 14 aprile 2023) Lacrime di Piombo testo e significato Esce il nuovo album di Blanco "Innamorato" che vanta un'importante collaborazione con Mina. Nel brano Lacrime di Piombo Blanco racconta l'inizio di una giornata con tutte le sue aspettative. La canzone parla di una storia d'amore tormentata, dei caratteri difficili di entrambi, e delle insicurezze che si presentano ogni giorno. Leggi il testo di Lacrime di Piombo di Blanco. testo Lacrime di Piombo canzone di Blanco Aspetto che l'alba salga, per dirti certe cose, di cui ho un po' paura, te ne prendi cura tu. E dimmi che sei sincera, ...

