Lacoste incontra Netflix grazie alla capsule collection dell’estate?

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 14 aprile 2023) Life&People.it Tra i tanti punti di forza della moda spicca più degli altri quello di sapersi adattare al tempo, catturando il trend non soltanto nel codice d’abbigliamento, ma anche in senso più lato. È da leggersi proprio in quest’ottica la nuovissima collezione direalizzata in collaborazione con il colosso dello streaming statunitense nonché Re delle serie. Si tratta di otto temi raffiguranti i prodotti audiovisivi più in voga del momento con protagonista principale il mitico coccodrillo, simbolo del brand francese. Gli ingredienti per diventare virale ci sono tutti. Le serie selezionate Si tratta di un tipo di iniziativa estremamente interessante soprattutto da un punto di vista meramente editoriale. Secondo quanto affermato dagli agenti interessati infatti sembra cheabbia dato completamente carta ...