La7 chiude Non è l' Arena Giletti | Nessuna perquisizione della Dia

(Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - "La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma "Non è l'" che da domenica prossima non sarà in onda". Lo rende noto l'azienda. "La7 ringrazia Massimoper il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimo- si specifica - rimane a disposizione dell'Azienda". "Perquisizioni in casa miaDia? È una notizia falsa". Lo dice all'AGI Massimoin relazione alle voci diffuse da alcuni media di perquisizioni nella sua abitazione.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : La7 chiude Non è l’arena di Giletti, il surreale video di Baiardo che su TikTok aveva detto: “Mi vedrete a Mediaset” - fraversion : Cairo chiude #Nonèlarena. La causa? Divergenze tra Massimo Giletti e il direttore di La7 e, secondo l’Ansa, “i prob… - NicolaPorro : ?? #La7 chiude il programma di #Giletti: cosa c'è dietro ?? #nonelarena - buronjek : RT @NicolaPorro: ?? #La7 chiude il programma di #Giletti: cosa c'è dietro ?? #nonelarena - SVizzola : RT @NicolaPorro: ?? #La7 chiude il programma di #Giletti: cosa c'è dietro ?? #nonelarena -

Prende così una nuova luce l'annuncio di ieri dedi sospendere il programma condotto dal giornalista torinese. Ieri si era ipotizzato che il motivo fosse un passaggio di Giletti in Rai. Mentana e ...- Questo matrimonio non s'ha da fare. Con un video sui social Carlo Calenda. E i due continuano a rimpallarsi le colpe della rottura'Anon mi permettevano più di dire quello che volevo dire perciò devo per forza abbandonarla '. Come è noto, infatti, è ai microfoni di Non è l'Arena di Massimo Giletti che l'ex favoreggiatore ...

La7 chiude Non è l’arena di Giletti, il surreale video di Baiardo che su TikTok aveva detto: “Mi… Il Fatto Quotidiano

Il conduttore si sfoga: "Così lasciano a casa 35 persone che lavorano con me da anni". Si parla di una striscia sulla Tv pubblica al posto di Fazio. Smentita la notizia di un’indagine della Dia.Come un fulmine a ciel sereno, ieri, La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma “Non è l’Arena”, che da domenica prossima non sarà in onda. Lo ha ...