La7 cancella Giletti | ma rimane il mistero sulle motivazioni

(Di venerdì 14 aprile 2023) La7l’Arena diTre ipotesi sul siluro di Cairo Il Fatto Quotidiano, di Giampiero Capalà, pag. 7 “Non posso rispondere, comunque abbiamo fatto un comunicato e non ho niente da aggiungere. Saluti Uc”. Presidente Cairo – replichiamo su Whatsapp dopo aver provato vanamente a telefonare al patron di La7 -, ma ci può dire solo la motivazione della sospensione di Non è l’arena: share e costi? Linea editoriale? O la trattativa con la Rai di cui si parla? “Faccia lei”. Urbano Cairo, insomma, nella serata di ieri non chiarisce nulla sulla decisione dire le puntate finali della trasmissione di Massimodai palinsesti. Decisione comunicataieri pomeriggio e che anche lo stessoavrebbe appreso dalle agenzie di stampa. È delle 14:01 il lancio dell’Adnkronos: “La7 ha deciso di ...

'Prendo atto della decisione di- dice Giletti, contattato dall'AdnKronos - In questo momento, l'unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all'altro - ...il programma dal suo palinsesto: svelati i motivi Secondo sempre l' Ansa i presunti motivi inerenti alla cancellazione di Non è l'Arena non sarebbero legati solo agli eventuali contatti ...... pagati pochissimo e si assumono grandi responsabilità", ha detto Busia al programma di"L'Aria ... "Si, di fatto, la sostanza dell'appalto pubblico che per essere tale deve avere come ...

La7 cancella Non è l’Arena. Giletti resta senza programma Buttanissima Sicilia

La7 comunica la chiusura del programma e si scatena il putiferio: c'entra la mafia (sì, la mafia) o il fatto che il conduttore potrebbe tornare in Rai in autunno