La veggente di Trevignano da Vespa | «Il sangue della Madonna non è di maiale | lo hanno analizzato i Ris»

(Di venerdì 14 aprile 2023) Gisella Cardia, la ‘’ di, si difende in un’intervista concessa a Bruno, nel suo programma “Cinque Minuti”. Quando il giornalista le chiede spiegazioni sul “miracolo”che piange, Cardia risponde: «Ilè statodai Ris in presenza del mio vescovo cui noi abbiamo lasciato anche il nostro Dna, mio e di mio marito» ma «non abbiamo ancora avuto gli esiti». Dire che ilsgorgato dagli occhistatuadiè di«è una cosa assurda». Lasi difende «Non piange il terzo giorno di ogni mese, sono tutte falsità. Noi diciamo un rosario, la ...

LaGisella Cardia annuncia che il 3 maggio tornerà aRomano. Quel giorno è in programma un raduno dei fedeli con recita del rosario per la Madonna. Lei fa sapere di non aver lasciato ...di, sacerdoti '007' infiltrati tra i fedeli: diocesi orientata a bocciare i miracoli Come si sente 'Non è piacevole essere dipinti come dei truffatori, specie quando si ha la ......Romano, il Vaticano ha mandato dei preti in incognito per studiare da vicino il miracolo: la madonnina piange veramente e Gisella è davvero una• Julia Ituma, pallavolista ...

Veggente di Trevignano: «Ecco come ho moltiplicato gli gnocchi al tavolo coi sacerdoti» Corriere Roma

Misti alla folla dei fedeli, hanno fatto domande come semplici curiosi o persone in attesa di una grazia o di un miracolo. Hanno chiesto lumi anche in paese sulla madonnina lacrimevole - quella ...La Commissione istituita dalla diocesi di Civita Castellana sulle presunte apparizioni della Madonna di Trevignano potrebbe affermare che "non c’è nulla di soprannaturale" nei fenomeni analizzati. È q ...