La Ue | ' Impossibile fidarsi della Cina se non cerca una soluzione diplomatica per la guerra in Ucraina'

(Di venerdì 14 aprile 2023) Fino ad ora l'atteggiamento di Pechino è stato a dir poco ambiguo: un sede internazionale non ha mai condannato la Russia per l'invasione, Pechino dice di volere la pace ma mentre si è incontrato in ...

Il capo della politica estera dell' Unione Europea, Josep Borrell, ha affermato che sarebbe 'estremamente difficile, se non' per l'Europadella Cina se Pechino non cercasse una ...Le prestazioni di campionato ci hanno dato delle indicazioni ma èripetere la stessa ... Il francese è stato tra i primi calciatori adel progetto rossonero. Theo Hernandez (LaPresse)...... è diventato quasidistinguere gli account reali da quelli falsi, e quindi bisogna fare ... per cui è consigliabile semplicemente nonciecamente di nessun account. Fonti aggiuntive: ...

Il capo della politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell, scettico sul ruolo di Pechino per la pace in Ucraina ...(Reuters) - L'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Joseph Borrell, ha detto che sarà difficile per l'Europa fidarsi della Cina se il Paese non cercherà di trovare una soluzi ...