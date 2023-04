La tragica morte di Julia Ituma e il messaggio alle compagne | Arrivederci

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lciucciovino : @chiadegli Cosa significa che “non se ne esce”? Uscire da cosa? È accaduta una tragica fatalità, come potrebbe acca… - MaximilianDolce : RT @andcasu: La tragica morte di Calogero Palmeri colpisce tutta la comunità del Partito Democratico di Roma, perdiamo un militante esempla… - notiziasportiva : Piermario #Morosini, l'angelo del calcio ?? Una vita spezzata troppo presto ?: il destino più beffardo ?? L'eterno… - AlexC_BZ : @chiadegli Dunque, partendo dal tuo presupposto che c'è stata una tragica morte, dicci pure come ne dovremmo uscire! ?? - Te_Ti_2020 : @repubblica Se chi di competenza avesse sostituito per tempo il chip scaduto del collare dell' Orsa Ji4 si sarebb… -

Ladi Julia Ituma ha sconvolto l'intero ambiente del Novara Volley e ha ovviamente fatto passare in secondo piano lo sport. Non sono infatti previsti allenamenti a breve e non è stato ...... Rambo prosegue la sua missione con rinnovato vigore mentre cerca vendetta per la sua. La storia di Rambo diventa piùdopo che l'unica possibilità di una vita normale gli è stata ...E il cellulare che le si vede in mano, usato anche più tardi in camera, contiene, forse, una delle chiavi per spiegare ladrammatica di un'atleta dal grande futuro che poche ore prima aveva ...

Pallavolo, Savino Del Bene in lutto per la tragica morte di Julia Ituma: “Era una di noi” LA NAZIONE

Potrebbe essere effettuata già nella giornata di oggi, venerdì 14 aprile, l’autopsia sul corpo di Julia Ituma, la pallavolista della Igor Novara morta ieri mattina precipitando ... sino al momento ...Alla cerimonia, organizzata dall'amministrazione comunale, erano presenti oltre al sindaco dottor Vincenzo Felicioli, il comandante Provinciale dell'Arma dei carabinieri Colonnello Nicola Candido, l'i ...