La tragica fine calcistica di Dele Alli: l'ex Tottenham fotografato mentre inala del gas da un palloncino (Di venerdì 14 aprile 2023) La carriera calcistica di Dele Alli sta prendendo una brutta piega: martedì 11 aprile l'ex Tottenham ha compiuto 27 anni e sul web sono circolate delle immagini che lo riprendono mentre stava inalando del gas da un palloncino. Al tavolo in cui è seduto ci sono, tra i tanti oggetti, delle bombolette di protossido di azoto, noto come gas esilarante ( usato come droga euforizzante) e una bottiglia molto costosa di tequila: dalla Premier League alle droghe ricreative e all'alcool. Non proprio una bella fine per Dele Alli, che aveva ricevuto i consigli di Josè Mourinho, quando lo "Special One" allenava gli Spurs: il portoghese gli aveva suggerito di impegnarsi di più, dare di più a sè stesso e alla squadra.

