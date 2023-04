La telefonata e la lunga camminata in albergo: gli ultimi istanti di vita di Julia Ituma ripresi in un video (Di venerdì 14 aprile 2023) Gli ultimi istanti di vita di Julia Ituma ripresi in un video Un video dalle telecamere di sorveglianza dell’albergo di Istanbul riprende gli ultimi istanti di vita di Julia Ituma, la pallavolista 18enne trovata senza vita davanti all’hotel dove la sua squadra, l’Igor Gorgonzola Novara, soggiornava dopo un match di Champions League. Nel filmato, diffuso dal quotidiano turco Hurryet e al vaglio degli inquirenti, che continuano a ipotizzare la pista del gesto volontario, si vede la giocatrice camminare a lungo nel corridoio dell’albergo, davanti alla sua camera. La 18enne, poi, si siede proprio davanti alla porta della ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 aprile 2023) Glididiin unUndalle telecamere di sorveglianza dell’di Istanbul riprende glididi, la pallavolista 18enne trovata senzadavanti all’hotel dove la sua squadra, l’Igor Gorgonzola Novara, soggiornava dopo un match di Champions League. Nel filmato, diffuso dal quotidiano turco Hurryet e al vaglio degli inquirenti, che continuano a ipotizzare la pista del gesto volontario, si vede la giocatrice camminare a lungo nel corridoio dell’, davanti alla sua camera. La 18enne, poi, si siede proprio davanti alla porta della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... umazdo1 : @11Giuliano certamente NO forse la lunga telefonata avuta avanti quel gesto aveva brutte new sul fatti personali...… - momau2373 : @selfdistructio3 @barbarab1974 Ma taci. È stata ripresa in stato emotivo alterato dopo una lunga telefonata a notte… - CorrNazionale : Pensierosa e sola in corridoio dopo una lunga telefonata: le ultime ore della pallavolista #JuliaItuma in un video… - LucaBrusati : @LucaLai86 A guardare il video credo sia palesemente sotto shock: barcolla, testa tra le braccia...Ovviamente non… - AngeloRosanio : @Misurelli77 Che schifo, mi da ancora fastidio ricordare la lunga telefonata al cellulare con la 'culona inchiavabi… -