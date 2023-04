La sonda Juice è partita | un pezzo d’Italia verso le lune di Giove

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr – Importante traguardo raggiunto dal settore spaziale europeo, con l’Italia in testa. La(Jupiter Icy Moons Explorer) èed esplorerà il pianeta e le sueghiacciate alla ricerca di ambienti abitabili per eventuali forme di vita extraterrestri. LaLa missione targata Esa (European Space Agency), in seguito al suo rinvio per maltempo effettuato nella giornata di ieri, è finalmentedallo spazioporto di Kourou, nella Guyana francese. Lanon raggiungerà la sua destinazione prima del 2031, a più di 700 milioni di chilometri dalla Terra. A pochi minuti dal conteggio finale, ...