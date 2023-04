(Di venerdì 14 aprile 2023) Il giornale turco Hurriyet ha diffuso un video delledell’hotel Burhan Falek Sports Hall di Istanbul, in cui alloggiava la pallavolista 18enne milanese, insieme alla sua squadra, l’Igor Novara, per una partita di Champions League. La pallavolista, solo 18 anni ma già una promessa del volley italiano, è stata trovata morta all’alba di giovedì 13 aprile, precipitata dal sesto piano, dalla finestra della sua stanza d’albergo. Fonte: Hurriyet.comIl video, che la redazione di RobaDaDonne ha scelto di non condividere, mostra la ragazza da sola nel corridoio dell’hotel davanti alla sua stanza, poco prima di morire alle 4.31 del mattino, ora italiana. Nella clipsi siede per quasi un’ora davanti alla porta, rannicchiata, poi si alza, dà uno sguardo al cellulare e rientra in stanza. L’atleta ...

La solitudine di Julia Ituma ripresa dalle telecamere dell'albergo. Ma la madre non crede al suicidio News – Roba da Donne

