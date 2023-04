La schiacciatrice si sarebbe lanciata dalla finestra del suo hotel Un destino tragicamente simile a quello della pallavolista Giulia Albini che si sarebbe lanciata nelle acque del Bosforo

(Di venerdì 14 aprile 2023) Julia Ituma aveva solo 18 anni ed eradell’Igor Novara: è stata trovata morta a Istanbul, in Turchia, dove aveva giocato con la sua squadra mercoledì sera la semifinale di Champions League contro l’Eczacibasi. Paola Egonu, lo sfogo e le lacrime dopo il bronzo mondiale: «È l’ultima partita con l’Italia» X Julia Ituma lamorta a Istanbul Secondo le prime ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiramideRossa : RT @DestinoLara: #JuliaItuma, schiacciatrice 18enne di #IGORGorgonzolaNovara fenomeno della nazionale italiana di pallavolo under 19 con cu… - DestinoLara : #JuliaItuma, schiacciatrice 18enne di #IGORGorgonzolaNovara fenomeno della nazionale italiana di pallavolo under 19… -

Non si sa cosa sia successo dopo, solo che la giocatricemorta intorno alle quattro del ... ladi Chieri Stella Nervini: "Chi ti conosce davvero sa che anima fragile tu fossi, ...precipitata dalla finestra della stanza dell'hotel dove alloggiava la pallavolista Julia Ituma , 18ennedell' Igor Novara , trovata morta a Istanbul, in Turchia, dove era giunta ...La tragediaavvenuta nelle prime ore del giorno e sulle dinamiche dell'accaduto sta ... Anche se il ruolo era diverso, Juliamentre Egonu è opposta, si somigliavano per i mezzi ...

Tragedia nel volley: trovata morta Julia Ituma - Luce Luce

Secondo le prime informazioni la schiacciatrice si sarebbe lanciata dalla finestra della sua stanza d’hotel. Le ultime riprese della ragazza delle telecamere a circuito chiuso risalgono alle 23,50 del ...La schiacciatrice in forza a Busto Arsizio potrebbe firmare a breve, intanto la società ha confermato anche la centrale Mancini ...