La scelta estrema di Stefano Pioli per Bologna-Milan: rossoneri spiazzati (Di venerdì 14 aprile 2023) Dieci diversi titolari diversi rispetto all'andata di Champions con il Napoli. Il Milan non vuole scherzi per il ritorno di martedì del Maradona. Così riporta La Gazzetta dello Sport. L'unico confermato è Mike Maignan, che resterà in porta. In attacco, dentro tutti i giocatori più discussi e meno utilizzati recentemente. Charles De Ketelaere tornerà titolare dopo oltre 40 giorni: l'ultima volta, il 4 marzo a Firenze contro la Fiorentina, andò decisamente male, con sconfitta e CDK sostituito a sette minuti dalla fine. Con lui ci saranno Ante Rebic e Divock Origi, molto negativi dall'inizio contro l'Empoli venerdì scorso. A completare il quartetto offensivo, Alexis Saelemaekers a destra: è in forma, a Napoli in campionato ha segnato, al momento per Pioli è il primo cambio. Difesa inedita, torna titolare Ballo-Touré Per il centrocampo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Dieci diversi titolari diversi rispetto all'andata di Champions con il Napoli. Ilnon vuole scherzi per il ritorno di martedì del Maradona. Così riporta La Gazzetta dello Sport. L'unico confermato è Mike Maignan, che resterà in porta. In attacco, dentro tutti i giocatori più discussi e meno utilizzati recentemente. Charles De Ketelaere tornerà titolare dopo oltre 40 giorni: l'ultima volta, il 4 marzo a Firenze contro la Fiorentina, andò decisamente male, con sconfitta e CDK sostituito a sette minuti dalla fine. Con lui ci saranno Ante Rebic e Divock Origi, molto negativi dall'inizio contro l'Empoli venerdì scorso. A completare il quartetto offensivo, Alexis Saelemaekers a destra: è in forma, a Napoli in campionato ha segnato, al momento perè il primo cambio. Difesa inedita, torna titolare Ballo-Touré Per il centrocampo ...

