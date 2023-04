La Roma supera il Betis per Aouar (Di venerdì 14 aprile 2023) Houssem Aouar è un obiettivo del Real Betis per la prossima stagione, ma la Roma lo ha anticipato. Il giornalista Fabrizio Romano ha assicurato che la squadra giallorossa offre cinque anni al francese, che sarà libero dal 1° luglio Houssem Aouar è nell’agenda del Real Betis da tempo immemorabile, ma non è l’unico a puntare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Houssemè un obiettivo del Realper la prossima stagione, ma lalo ha anticipato. Il giornalista Fabriziono ha assicurato che la squadra giallorossa offre cinque anni al francese, che sarà libero dal 1° luglio Houssemè nell’agenda del Realda tempo immemorabile, ma non è l’unico a puntare L'articolo

