La risposta di Putin alla Nato: esercitazioni militari a sorpresa nel Pacifico (Di venerdì 14 aprile 2023) La Russia ha annunciato, a sorpresa, manovre di allerta nell’Oceano Pacifico. Il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, ha affermato che, su ordine di Vladimir Putin, la flotta del Pacifico, con base a Vladivostok, in Estremo Oriente, lavorerà “con breve preavviso” sull’addestramento al combattimento in zone di mare “vicine e lontane”. Durante queste esercitazioni, saranno InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 14 aprile 2023) La Russia ha annunciato, a, manovre di allerta nell’Oceano. Il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, ha affermato che, su ordine di Vladimir, la flotta del, con base a Vladivostok, in Estremo Oriente, lavorerà “con breve preavviso” sull’addestramento al combattimento in zone di mare “vicine e lontane”. Durante queste, saranno InsideOver.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luigimuzii : @cicciorosina Alexa: Non ho capito la domanda. Salvini: Dove prendo i soldi per il ponte sullo Stretto? A.: Non son… - PuricelliPietro : @Fr96N @DavidPuente Certo che se fi fronte alla richiesta esplicita fatta a Putin di dimostrare le presunte atrocit… - StefanoSplendo2 : @ZioKlint Va che con questa risposta sembri un call center dislocato in Romania ???? ancora rido pensando a quando ha… - tano2763 : RT @Florian98168458: Panico a cartaigienica In risposta a Padre Enzo Fortunato, che non a caso è anche un giornalista e considera Putin la… - universo_astro : RT @ultimora_pol: #DellaVedova (+Eu): “Il padre di #ArtemUss, magnate ai domiciliari in Italia e di cui gli USA avevano ottenuto l’estradiz… -