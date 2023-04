La resa dello Stato a “Napoli siamo noi”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 14 aprile 2023) Forse nemmeno Buñuel sarebbe riuscito a immaginare una scena come quella che l’Italia tutta si appresta a osservare: la sfilata in Prefettura dei capi ultras delinvitati al tavolo delle istituzioni per accordarsi sulle misure di sicurezza delle prossime partite e della festa scudetto. Trattati dalloalla stregua di attori istituzionali. Magari come i veri rappresentanti della città visto che il loro slogan è “noi”. Oggi quello slogan viene riconosciuto dal governo e per loro si apriranno le porte della Prefettura che è il luogo della rappresentanza del governo in città. Definirla una Caporetto istituzionale è poco, oltre che inutile. Loalza bandiera bianca, teme soprattutto per la festa scudetto. Ha già dato ampia dimostrazione della propria inadeguatezza nella ...