La priorità dei progressisti: attenti, agli stranieri si dà del "lei" (Di venerdì 14 aprile 2023) Le parole sono pietre. E a volte, per certa sinistra, sono pure un'ossessione. Scadere nel ridicolo però è molto facile se ci si mette di mezzo, come spesso capita, una buona dose di ignoranza. A Torino, per esempio, è stato stilato dall'assessore ai diritti Jacopo Rosatelli un "Piano locale per la prevenzione e il contrasto del razzismo e dei crimini d'odio", che contiene minuziose e dettagliate regole di comportamento per impiegati e dirigenti comunali. In un comma si impone loro, ad esempio, di dare del lei ad ogni immigrato che si presenti agli sportelli o negli studi dell'amministrazione, anche nel caso che ci si conosca e si sia amici. Sarà pure un insegnante e una firma del Manifesto, ma Rosatelli, che è di Sinistra ecologista, sicuramente ignora, nella sua sicumera ideologica, che la guerra dei pronomi non è una novità in Italia ed ha anzi un ...

