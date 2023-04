La prima funivia che unirà Italia e Svizzera

(Di venerdì 14 aprile 2023) AGI – Il 1 luglio il “sogno diventa realtà”: in questa data, infatti, sarà inaugurato il Matterhorn Alpine Crossing, il più elevato valico transfrontaliero delle Alpi percorribile in, che collegherà il Piccolo Cervino al Plateau Rosa, unendo. Ad illustrare l'ambizioso e avveniristico progetto è stato Federico Maquignaz, presidente di Cervino Spa, società che gestisce gli impianti di risalita di Breuil-Cervinia, Valtournenche, Torgnon e Chamois, insieme a Franz Julen, presidente degli impianti di risalita del comprensorio svizzero di Zermatt, durante un evento stampa alla Terrazza Martini di Milano. Un passaggio epocale “Il primo luglio, data di apertura ufficiale al pubblico, segna un passaggio epocale”, sottolinea Maquignaz, e non solo perché di questo collegamento transfrontaliero se ne parlava da anni, ...

Proprio come per questa. Basti pensare che 'risale al 1939 il primo progetto per 'legare' Zermatt e Cervinia - ricorda - . Poi ce ne sono stati altri, ma mai realizzati'. Gli impianti di ...... la più alta traversata alpina continua inche collegherà il Piccolo Cervino al Plateau ... Se ne parlò seriamente per lavolta nel 1939, ha ricordato in un evento a Milano presente anche ......che al Cervino Ski Paradise si è aperta il primo ottobre ha segnato un ritorno ai numeri di... nuovo collegamento infra Breuil - Cervinia e Zermatt, che dal 1 luglio permetterà anche a ...

Nella vita bisogna avere "visioni e sogni e se ci credi un giorno si avverano". Proprio come per questa funivia. Basti pensare che "risale al 1939 il primo progetto per 'legare' Zermatt e Cervinia – ...