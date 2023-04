La prima "foto" di un buco nero nella nostra galassia stupì tutti. La versione in alta risoluzione è ancora meglio (Di venerdì 14 aprile 2023) È stata migliorata attraverso un modello di apprendimento automatico, creato dagli stessi ricercatori per ottenere più informazioni sul buco nero, la cui foto è stata diffusa a maggio 2022.... Leggi su dday (Di venerdì 14 aprile 2023) È stata migliorata attraverso un modello di apprendimento automatico, creato dagli stessi ricercatori per ottenere più informazioni sul, la cuiè stata diffusa a maggio 2022....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolomossetti : Due generazioni di stampa di destra in Italia in una foto. La prima legata corpo e sangue alla stagione berlusco… - allakatallafru1 : RT @cristianobosco: @PiazzapulitaLA7 @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @corradoformigli Una foto del mondo prima e dopo questo editoriale htt… - InArtAgency : Doppio debutto per i nostri artisti stasera: #EnricoPagano salirà per la prima volta sul podio del @TeatroVerdiTS.… - marralong : @AuroraMorgavi @bengoal85 Bhe é state lei la prima,ha solo postato una foto - OCimpoesu : @Pixie_wet Che foto invitanti bella Pixie! Sono in dubbio dove posare la testa, difficile scegliere la prima o la seconda!!!?? -