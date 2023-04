La prima foto di Jack Nicholson in due anni: l’attore spettinato e trasandato a Beverly Hills (Di venerdì 14 aprile 2023) Jack Nicholson si rifà vedere di persona. Una foto pubblicata dal Daily Mail ritrae l’attore a quasi due anni di distanza dall’ultima apparizione pubblica, datata 19 ottobre 2021. Nicholson si è mostrato sul balcone della sua casa a Mulholland Drive, a Beverly Hills. l’attore, 85 anni, appare spettinato e sovrappeso. È stato fotografato mentre si godeva l’aria fresca sul Franklin Canyon Reservoir. Indossava una camicia arancione attillata e pantaloni della tuta larghi. Era appoggiato alla ringhiera di un balcone durante la frizzante gita mattutina. A gennaio si è parlato delle sue precarie condizioni di salute: si tiene in contatto solo con alcuni parenti, tra questi l’amato figlio ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023)si rifà vedere di persona. Unapubblicata dal Daily Mail ritraea quasi duedi distanza dall’ultima apparizione pubblica, datata 19 ottobre 2021.si è mostrato sul balcone della sua casa a Mulholland Drive, a, 85, apparee sovrappeso. È statografato mentre si godeva l’aria fresca sul Franklin Canyon Reservoir. Indossava una camicia arancione attillata e pantaloni della tuta larghi. Era appoggiato alla ringhiera di un balcone durante la frizzante gita mattutina. A gennaio si è parlato delle sue precarie condizioni di salute: si tiene in contatto solo con alcuni parenti, tra questi l’amato figlio ...

