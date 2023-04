La Prima batteria commestibile Italiana per un Futuro Sostenibile

Leggi su tecnoandroid

(Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid L’Istituto Italiano di Tecnologia ha sviluppato un prototipo diche potrebbe essere utilizzato come cibo di emergenza per gli astronauti o per gestire lo smaltimento delle batterie. Ingredienti come mandorle, capperi, alga nori, oro alimentare e cera d’api sono alla base di questa rivoluzionaria invenzione. Guidata dal professor Mario Caironi, la ricerca rappresenta il primo passo verso la creazione di dispositivi elettronici che si possono mangiare. Le applicazioni future potrebbero includere giocattoli commestibili per la sicurezza dei bambini, strumenti di diagnostica medica come sensori o sonde ingeribili senza effetti collaterali e persino robot commestibili come cibo di emergenza per le missioni spaziali. Questa innovazione potrebbe anche contribuire a risolvere il problema dello smaltimento delle ...