La Polonia sparirà La previsione di Medvedev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : L'ex presidente russo Dmitry Medvedev prevede la 'scomparsa della Polonia' nell'eventualità di una guerra fra la Na… - Fantast27655985 : RT @Adnkronos: L'ex presidente russo Dmitry Medvedev prevede la 'scomparsa della Polonia' nell'eventualità di una guerra fra la Nato e la R… - zazoomblog : Medvedev minaccia Polonia: “Sparirà in caso guerra Nato-Russia” - #Medvedev #minaccia #Polonia:… - CapwinRandagio : Medvedev minaccia Polonia: “Sparirà in caso guerra Nato-Russia” - lorenzo260768 : RT @Adnkronos: L'ex presidente russo Dmitry Medvedev prevede la 'scomparsa della Polonia' nell'eventualità di una guerra fra la Nato e la R… -

Ignoro chi vincerebbe o perderebbe una simile guerra, ma considerando il ruolo dellacome avamposto della nato in Europa, il paese scomparirebbe sicuramente assieme al suo stupido primo ...Non so chi vincerà o perderà una guerra del genere, ma considerando il ruolo dellacome avamposto della Nato in Europa, questo Paese è destinato a scomparire insieme al suo stupido primo ...Certo, il giorno che i russi capiranno, questa compattezza'. 'I russi, per la loro storia - ... Poi sono andato nei campi profughi, a Riga, in, a Praga, e ho raccolto un'infinità di ...