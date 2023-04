La poesia di Martha Medeiros che insegna a vivere intensamente

Leggi su dilei

(Di venerdì 14 aprile 2023) Quante possibilità ci offre la vita, ogni giorno, per ricominciare? Alcune di noi lo hanno imparato sulla propria pelle quanto può essere meraviglioso rischiare, cadere e fallire, per poi rialzarsi e spiegare le ali alla conquista della felicità. Altre, invece, preferiscono non allontanarsi dalla loro comfort zone, una prigione travestita da un rifugio di pace e serenità, solo per paura dell’ignoto, solo per il timore di farsi male. Altre ancora, invece, trascorrono la vita alla ricerca della perfezione, quella che invita ad apparire, e non ad essere, perché guai poi a tradire o a disilludere le aspettative degli altri. Come se fosse questo l’ultimo baluardo della felicità. Come se i fallimenti e gli errori fossero una maledizione e non il contrario. Perché è vera quell’affermazione che dice che è solo attraversando le tenebre che possiamo imparare ad apprezzare davvero un giorno di ...