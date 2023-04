La paura, le lacrime e poi i sorrisi: cosa è successo a Szcznesny (Di venerdì 14 aprile 2023) Il portiere della Juventus è stato costretto a uscire nel finale di primo tempo contro lo Sporting per un motivo che ha destato preoccupazione PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Vittoria importantissima per la Juventus di Massimiliano Allegri che ha superato nel match d’andata dei quarti di finale di Europa League lo Sporting per Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 14 aprile 2023) Il portiere della Juventus è stato costretto a uscire nel finale di primo tempo contro lo Sporting per un motivo che ha destato preoccupazione PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Vittoria importantissima per la Juventus di Massimiliano Allegri che ha superato nel match d’andata dei quarti di finale di Europa League lo Sporting per Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Morik92_ : #Szczesny a Sky: 'Sto bene, un po' di ansia ma i controlli dicono che è tutto ok. Lacrime? Paura, facevo fatica anc… - CB_Ignoranza : Tanta paura al 43’ di Juventus-Sporting con Szczesny che ha accusato un malore toccandosi il petto e uscendo dal ca… - Eurosport_IT : Per fortuna dall’elettrocardiogramma non è messo nulla di preoccupante ?? #EuropaLeague | #JuveSporting - CoSalvadori : RT @lvogruppo: Szczesny, malore per il portiere della Juve: esce in lacrime per un dolore al petto. <Non riuscivo a respirare, ho avuto pa… - TheCarrese : RT @lvogruppo: Szczesny, malore per il portiere della Juve: esce in lacrime per un dolore al petto. <Non riuscivo a respirare, ho avuto pa… -