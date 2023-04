La novità nel mondo dell’IA si chiama AutoGPT: cosa sono e come si usano gli agenti autonomi (Di venerdì 14 aprile 2023) Si tratta di sistemi in grado di portare a termine obiettivi definiti senza intervento umano: utilizzano GPT-4 per interpretare le richieste e darsi compiti. I ricercatori di Stanford e Google ne hanno usati 25 per popolare una città virtuale Leggi su repubblica (Di venerdì 14 aprile 2023) Si tratta di sistemi in grado di portare a termine obiettivi definiti senza intervento umano: utilizzano GPT-4 per interpretare le richieste e darsi compiti. I ricercatori di Stanford e Google ne hanno usati 25 per popolare una città virtuale

