La Norvegia espelle 15 diplomatici russi

'Non concederemo visti agli agenti dei servizi segreti che chiedono un visto per la', ha aggiunto. La ministra ha sottolineato che Oslo vuole 'normali relazioni diplomatiche con la Russia e ..."Si tratta di una misura importante per contrastare e ridurre la portata delle attività di spionaggio russo in", ha aggiunto. I 15 russi, che si trovavano insotto copertura ...... Huitfeldt ha affermato che ''la Russia rappresenta attualmente la più grande minaccia di intelligence per la. La prendiamo molto sul serio e ora stiamo implementando misure per contrastare ...

La Norvegia espelle 15 agenti dei servizi russi - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il governo della Norvegia ha annunciato l'espulsione dal Paese di 15 diplomatici russi, sospettati di aver raccolto informazioni di intelligence ...Il Ministero degli Esteri norvegese ha reso noto che ha dichiarato ‘persona non grata’ 15 dipendenti dell’ambasciata russa a Oslo, ritenuti “agenti dell’intelligence russa”. La dichiarazione è stata f ...