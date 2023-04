La Nissan Skyline di Paul Walker in Fast and Furious 4 va all'asta a un prezzo che non ti aspetti (Di venerdì 14 aprile 2023) La Nissan Skyline di Paul Walker si prepara per essere venduta all'asta in Belgio. L'incanto verrà curato dagli specialisti di Bonhams in un evento che avrà luogo a Bruxelles dal 28 aprile al 5 maggio 2023. Questa Nissan Skyline è molto particolare, perché è una GT-R R34, ovvero l'ultima della serie originale prima dell'arrivo della GT-R moderna presentata nel 2007. Anche se in Europa non è molto popolare, in Giappone e negli Stati Uniti è una delle regine del tuning e non a caso ha un ruolo primario in Fast and Furious 4 - Solo parti originali, in cui è una delle auto più utilizzate. Il modello che andrà all'asta è proprio quello usato da Paul Walker durante le riprese e ha una storia ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 14 aprile 2023) Ladisi prepara per essere venduta all'in Belgio. L'incanto verrà curato dagli specialisti di Bonhams in un evento che avrà luogo a Bruxelles dal 28 aprile al 5 maggio 2023. Questaè molto particolare, perché è una GT-R R34, ovvero l'ultima della serie originale prima dell'arrivo della GT-R moderna presentata nel 2007. Anche se in Europa non è molto popolare, in Giappone e negli Stati Uniti è una delle regine del tuning e non a caso ha un ruolo primario inand4 - Solo parti originali, in cui è una delle auto più utilizzate. Il modello che andrà all'è proprio quello usato dadurante le riprese e ha una storia ...

