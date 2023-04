La moglie di Hakimi divorzia, poi la brutta sorpresa: lui risulta nullatenente (Di venerdì 14 aprile 2023) Nella causa di divorzio Hiba Abouk puntava alla metà dei beni del calciatore. L'ex Inter però già da tempo ha intestato tutta la sua fortuna alla madre Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 aprile 2023) Nella causa di divorzio Hiba Abouk puntava alla metà dei beni del calciatore. L'ex Inter però già da tempo ha intestato tutta la sua fortuna alla madre

