La Metro A è la peggiore delle tre linee metropolitane

(Di venerdì 14 aprile 2023) L’agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale ha analizzato le tipologie di disservizi e le ore di chiusura di tratte e stazioni sulle trepolitane cittadine: la linea A è latrepolitane cittadine. Sulla prima linea dellapolitana romano si sono infatti verificati, nel corso di tutto il 2022, 161 eventi che hanno comportato disagi per i viaggiatori. La tratta Ottaviano-Battistini da sola ha accumula più della metàore di blocco del servizio ferroviario (15 ore), mentre per quanto riguarda le stazioni chiuse, il primato è detenuto da Re di Roma, rimasta chiusa per 26 ore e 25 minuti. Seguono nell’ordine Vittorio Emanuele, San Giovanni (chiusa prevalentemente per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romatoday : La metro di Roma ai raggi X: la linea A è la peggiore, la C nel mirino dei vandali - ro_catalano : @cammarata_lee @GiuseppeConteIT @FloridiaBarbara ....e quindi ? Cosa vuoi dimostrare non l'ho capito. Cos'è, sono… - Man115tn1 : @Ambrakey1 Il solito ragionamento teorico calato dall' alto dai max esperti. Quando trovi l' esemplare ?? che va e… -

... 'Notiziaper il Napoli non è la sconfitta, ma le squalifiche di Kim e Anguissa. Il Napoli ... Ilarbitrale è stato cambiato in maniera radicale tra primo e secondo tempo. Leao andava ......evitare di passare dalla subordinazione alla Russia per energia fossile a quella bendella ... Alzerete il tetto alle emissioni per la rete 5G 'Il tetto in Italia è pari a 6 Volt, nel ......l'Asia meridionale e orientale rappresentano le zone del mondo con la qualità dell'aria, in cui il 90% dei giorni le concentrazioni giornaliere di PM 2.5 superano i 15 microgrammi per...

La metro di Roma ai raggi X: la linea A è la peggiore, la C nel mirino dei vandali RomaToday

Messa a confronto con le altre due linee metropolitane, sottolinea dunque Acos, la metro A nel 2022 è stata “la peggiore in termini di numero di eventi e ore”, anche se nel bilancio va tenuto conto ...I risultati di un’indagine condotta da Acos, Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici di Roma Capitale, analizzando i tweet ...