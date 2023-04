La Meloni è in Etiopia: ” C’è un protagonismo italiano in Africa e nel Corno d’Africa, che per noi è cruciale per molte materie” (Di venerdì 14 aprile 2023) Purtroppo i trascorsi storici che ci legano all’Africa, ed all’Etiopia in particolare, non sono certo fatti dei quali c’è da ritenersi feri. Fortunatamente i tempi sono cambiati, oggi l’orribile ‘colonalismo’ (dietro al quale si celava un’odiosa forma di sfruttamento e schiavitù), ha lasciato spazi ad iniziative – almeno sulla ‘carta’ – molto più onorevoli, come la coopera zone e gli aiuti in generali. La Meloni in Etiopia: “C’è un protagonismo italiano in Africa, complessivamente, e nel Corno d’Africa, che per noi è cruciale e sensibile per molte materie” Nasce dunque sotto una stella (stavolta) luminosa e differente, la visita che la premier Giorgia Meloni ad Addis ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 aprile 2023) Purtroppo i trascorsi storici che ci legano all’, ed all’in particolare, non sono certo fatti dei quali c’è da ritenersi feri. Fortunatamente i tempi sono cambiati, oggi l’orribile ‘colonalismo’ (dietro al quale si celava un’odiosa forma di sfruttamento e schiavitù), ha lasciato spazi ad iniziative – almeno sulla ‘carta’ – molto più onorevoli, come la coopera zone e gli aiuti in generali. Lain: “C’è unin, complessivamente, e neld’, che per noi èe sensibile per” Nasce dunque sotto una stella (stavolta) luminosa e differente, la visita che la premier Giorgiaad Addis ...

