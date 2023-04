La Lazio vince e “allunga” la Serie A: la quota Scudetto per il Napoli (Di venerdì 14 aprile 2023) La Lazio di Maurizio Sarri continua a vincere e si tiene stretto il secondo posto in Serie A. I biancocelesti questa sera hanno battuto lo Spezia 0-3 con i gol di Ciro Immobile, Felipe Anderson e Marcos Antonio e salgono a quota 61 punti in classifica, allungando momentaneamente su Roma, Milan e Inter. La vittoria della Lazio allunga anche la fine anticipata della Serie A e pospone la festa Scudetto del Napoli. Aritmeticamente agli azzurri mancano solo 12 punti per la vittoria definitiva ma i tifosi sperano che la squadra di Sarri possa perdere punti e avvicinare il gong. Classifica Serie ALa quota Scudetto per il Napoli Il ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 aprile 2023) Ladi Maurizio Sarri continua are e si tiene stretto il secondo posto inA. I biancocelesti questa sera hanno battuto lo Spezia 0-3 con i gol di Ciro Immobile, Felipe Anderson e Marcos Antonio e salgono a61 punti in classifica,ndo momentaneamente su Roma, Milan e Inter. La vittoria dellaanche la fine anticipata dellaA e pospone la festadel. Aritmeticamente agli azzurri mancano solo 12 punti per la vittoria definitiva ma i tifosi sperano che la squadra di Sarri possa perdere punti e avvicinare il gong. ClassificaALaper ilIl ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' Ronciglione, in provincia di Viterbo, uno dei più importanti centri storici e turistici della Tuscia e del Lazio… - gippu1 : #LazioJuventus una delle partite più belle del 2022-2023. Per la SECONDA volta nel dopoguerra, la Lazio vince in ca… - NapoliAddict : La Lazio vince e 'allunga' la Serie A: la quota Scudetto per il Napoli #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Sp… - ABaldassaree : #SpeziaLazio #Lazio vince a #Spezia che ha fatto la sua onestà gara. Segnale forte della #Lazio alle altre jnseguitrici - FRACAT1980 : @antonio_gaito Quindi domani ancora sciopero del tifo?intanto la Lazio vince 0-2 ed è a 13 punti, stiamo scherzando con il fuoco -