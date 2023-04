La Lazio ringrazia Ampadu, batte lo Spezia e allunga sull’Inter (Di venerdì 14 aprile 2023) La Lazio non sbaglia a La Spezia, a differenza – purtroppo – di quanto aveva fatto l’Inter un mese fa. Al Picco l’anticipo di Serie A finisce 0-3 e molte responsabilità le ha Ampadu: causa un rigore e si fa espellere. SUCCESSO LARGO – Quarta vittoria consecutiva per la Lazio, la settima nelle ultime otto giornate. Contro lo Spezia è 0-3 nonostante la grande partenza dei padroni di casa, che colpiscono una traversa dopo due minuti con Mehdi Bourabia e sfiorano il vantaggio poco più tardi con un colpo di testa di M’Bala Nzola. Alla prima occasione la Lazio sfiora il vantaggio con Bartlomiej Dragowski che ferma Ciro Immobile. Alla seconda buco clamoroso in difesa e fallo di Ethan Ampadu su Felipe Anderson, col gallese che prova a prendere il pallone (e ce la fa) ma ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) Lanon sbaglia a La, a differenza – purtroppo – di quanto aveva fatto l’Inter un mese fa. Al Picco l’anticipo di Serie A finisce 0-3 e molte responsabilità le ha: causa un rigore e si fa espellere. SUCCESSO LARGO – Quarta vittoria consecutiva per la, la settima nelle ultime otto giornate. Contro loè 0-3 nonostante la grande partenza dei padroni di casa, che colpiscono una traversa dopo due minuti con Mehdi Bourabia e sfiorano il vantaggio poco più tardi con un colpo di testa di M’Bala Nzola. Alla prima occasione lasfiora il vantaggio con Bartlomiej Dragowski che ferma Ciro Immobile. Alla seconda buco clamoroso in difesa e fallo di Ethansu Felipe Anderson, col gallese che prova a prendere il pallone (e ce la fa) ma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : La Lazio ringrazia Ampadu, batte lo Spezia e allunga sull’Inter - - 90Christian1 : Aiuto,a spezia lazio c'è di nuovo quello che insultava immobile lo scorso anno,lo si sente in sottofondo al minuto… - ValerioDrengot : @DiegoFei9 yanga mbiwaaaaaa non c’è rivincita - nunziopelliccio : @Pier77584284 @ClaudioZuliani la Lazio doveva vincere almeno 3 scudetti in quel periodo,era una squadra fortissima,… - CikoStark : RT @Antonio18682523: @sportface2016 Anche a noi batteva il cuore fortissimo quando prendevi mazzate dalla Lazio e chiedevi in ginocchio pia… -