La Lazio fa un boccone dello Spezia e consolida il 2° posto

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 aprile 2023) – Un, sì, ma con tre morsi. E che morsi! Bisogna riconoscere, però, che loaveva cominciato bene e, se non dominato, aveva guidato il gioco fino a quando, al 36’, Immobile ha trasformato da par suo il rigore fischiato da Irrati, confermato dal Var, per un contatto in area di Ampadu su Felipe Anderson. Gli spezzini reagiscono bene, ma non riescono a impensierire Provedel, sempre pronto, in contatto telepatico col pallone che lo avverte in quale punto sogna di entrare. Ma per i liguri non c’è niente da fare. Si agitano, ci provano, ma non ottengono nulla più di qualche applauso del loro pubblico. Si arriva al 52’ e la partita è decisa. Felipe Anderson, dopo uno scambio coi compagni e con i difensori spezzini non abituati a trovarsi di fronte attaccanti tanto veloci e creativi, oltre che reattivi, fa secco Dragowski non in grado di fare ...